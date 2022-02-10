Як відомо, напередодні пізно ввечері на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" кортеж Олександра Ярославського потрапив у смертельне ДТП – одне з авто збило людину на смерть.

Кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП під Харковом, – Українська правда

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП – Олександра Ярославського, повідомляє Пормал МВС.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України– ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що сьогодні Ярославський разом зі своїм тестем, Сергієм Свентицьким, покинув Україну, вилетівши з Харкова до Лондона.

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