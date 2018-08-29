Поліція відкрила кримінальне провадження через бійку фанатів у Києві, затриманим загрожує до 4 років

34 особи були доставлені до відділу поліції після бійки фанатів перед матчем Динамо – Аякс у центрі Києва, 9 з них затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"На місці події правоохоронці затримали 9 активних учасників, а згодом – ще 25 правопорушників. Усіх доставили до Печерського управління поліції. З місця вилучили залишки фаєрів та бруківку, яка була замотана у пакети", – повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Працівники поліції встановили анкетні дані усіх учасників конфлікту, 9 затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Як відомо, у вівторок ввечері на вулиці Великій Васильківській сталася масова бійка фанатів. Згодом на сторінці "Troublemakers & Ultras Action" у Facebook з'явилося відповідне відео та повідомлення, що "близько 40 представників Динамо накрили в барі близько 30 представників F-side (фанатського руху вболівальників Аякса).

Відзначимо, що фанати Динамо не вперше лупцюють гостьових вболівальників. Раніше під час візиту в Київ постраждали прихильники Славії.

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