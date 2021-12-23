На своїй Facebook-сторінці Андрій Сеньків повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо Селезньова за статтею 345-1 Кримінального Кодексу України – "Погроза або насильство щодо журналіста".

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У разі доведення провини футболіста, на нього може очікувати покарання у вигляді виправних робіт терміном до двох років або арешт – до шести місяців, або обмеження волі – до трьох років, або позбавлення волі – до трьох років. Цікаво, що справу перевели з Києва до Ужгорода, оскільки саме в цьому місті і відбулось правопорушення.

Нагадаємо, у мережі з'явився аудіозапис, на якому Євген Селезньов погрожує фізично поквитатись із журналістом Андрієм Сеньківим за його висловлювання.

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