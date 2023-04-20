У матчі 31 туру АПЛ між Вест Хемом і Арсеналом форвард "канонірів" Букайо Сака не реалізував пенальті, і його команда втратила очки (2:2).

Після матчу форвард збірної Англії отримав образи у Твіттері.

Удар по чемпіонських амбіціях у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 2:2

Один із користувачів соцмережі написав: "Цей клоун коштував нам перемоги в чемпіонаті. Давайте влаштуємо цьому лайноїду справжнього прочухана", приклавши до тексту змінену фотографію Саки – у вигляді мавпи. Як інформує Daily Mail, лондонська поліція почала розслідування злочину на підставі ненависті. Повідомляється, що акаунт, який образив Саку, зараз видалено.

Після 31 матчу в АПЛ Арсенал посідає перше місце і випереджає Манчестер Сіті на 4 очки в турнірній таблиці. Але у "містян" є гра в запасі.

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