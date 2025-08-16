Початок нового сезону АПЛ був затьмарений неприємним інцидентом. На 29-й хвилині поєдинок між Ліверпулем і Борнмутом було призупинено після того, як 25-річний гравець гостей Антуан Семеньо повідомив арбітра Ентоні Тейлора про расистські образи з трибун.

Поліція підтвердила, що вболівальника було видалено зі стадіону, а згодом відкрито офіційне розслідування.

Як повідомляє GOAL, тренер Ліверпуля Арне Слот різко засудив інцидент: "Це неприпустимо на будь-якому стадіоні, особливо на Енфілді. Я сказав Антуану, що клуб зробить усе можливе, аби знайти винного. Великі оплески йому за те, що попри ситуацію він продовжив гру на такому рівні – це свідчить про його силу".

Антуан Семеньо проявив характер і в другому таймі оформив дубль, зрівнявши рахунок після голів Уго Екітіке та Коді Гакпо. Втім, наприкінці матчу Ліверпуль вирвав перемогу завдяки влучним ударам Федеріко К’єзи та Мохамед Салаха.

