"За Карраскалем стежили ще у чемпіонаті Колумбії, але після його переходу в Севілью ми розуміли, що шансів підписати його небагато. Але потім трапився епізод, коли він "літав" на автомобілі по місту без прав, за що йому загрожувала в'язниця в Іспанії. Ми скористались моментом і забрали його в Карпати.

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Він пообіцяв мені, що поводитиметься чемно, а я заборонив йому відвідувати дискотеки. Одного ранку поліція приїхала до Карраскаля додому вибивати двері, сусіди скаржились. По телефону він мені пояснив: "Тату, ти ж мені заборонив ходити на дискотеки, от я собі купив колонки і слухаю музику вдома".

Він сам не знає, де його талант закінчується, у нього є потенціал грати у будь-якому топ-клубі Європи, і я сподіваюсь, що так і буде", – сказав Смалійчук для Youtube-каналу Карпати Львів.

Нагадаємо, Хорхе захищав "зелено-білі" кольори у 2018-2019 роках. Зараз колумбієць виступає за аргентинський Рівер Плейт.

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