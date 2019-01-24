Поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – офіційна заява

Еміліано Салу так і не знайшли / фото: ФК Нант

Рятувальники завершили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував нападник Кардіффа Еміліано Сала.

Поліція Гернсі завершила активні пошуки Еміліано Сали, який ввечері 21 січня вилетів з Нанта в Кардіфф, проте в районі Нормандських островів літак зник з радарів.

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"Незважаючи на посилений пошук в зоні, приблизна площа якої становить 1,7 тисяч миль, моніторинг мобільного зв'язку та зображень із супутника, нам не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира.

Проаналізувавши всі наявні дані, ми прийняли непросте рішення припинити активну фазу операції з пошуку Еміліано Сали та пілота. Шанси на їхнє виживання вкрай низькі. Наші думки разом з близькими пілота та пасажира у такий складний для них час", – йдеться у заяві поліції, розміщеної у Twitter.

Пошуки тривали 3 доби, проте жодних слідів Еміліано Сали та пілота так і не знайдено. Відзначається, що катери продовжать перебувати в районі ймовірного зникнення літака, проте активна фаза пошуків Еміліано Сали припинена.

Нагадаємо, Сала днями підписав контракт з Кардіффом, ставши рекордним придбанням в історії валлійського клубу. За 28-річного аргентинця, яким колись цікавилось Динамо, виклали 15 млн фунтів.

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