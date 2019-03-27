Поліція порушила кримінальне провадження проти керівництва Суднобудівника

Поліція повідомила про порушення кримінальної справи проти керівництва Суднобудівника через невиплату зарплат.

Поліція Миколаєва порушила кримінальне провадження проти керівництва Суднобудівника. Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Юрій Юрченко.

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Причиною стала невиплата зарплат. Клуб втратив професійний статус після завершення минулого сезону, а президентом був американець Денніс Люкенс.

Нещодавно через проблеми з фінансуванням з Першої ліги знялась кропивницька Зірка.