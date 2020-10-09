Поліція підтвердила факт фальсифікації голосів, які були необхідними, аби висловити недовіру чинному президенту Барселони Жозепу-Марії Бартомеу.

Барселона звернулась до поліції, запідозривши фальсифікацію голосів проти Бартомеу

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на La Vanguardia, правоохоронці знайшли пристрій, за допомогою якого і підробили підписи. Поліція продовжує збирати докази, які потім передадуть до суду задля подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, Барселона звернулась до поліції через підозру у фальсифікації голосів проти Бартомеу. За більш ніж столітню історію "синьо-гранатових" Жозеп-Марія став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри. Заради справедливості слід сказати, що обидва його попередники не набрали достатньої кількості голосів "на вихід з клубу" і залишились на своїх посадах. Так що випадок Бартомеу може стати історичним.

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