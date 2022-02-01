Нападник "червоних дияволів" Мейсон Грінвуд не зникає зі шпальт провідних видань Європи через секс-скандал з побиттям своєї дівчини.

Раніше 20-річного англійця затримали за підозрою в зґвалтуванні й нанесенні тілесних пошкоджень Геррієт Робсон. Але в останній заяві поліція Великого Манчестера заявила про можливі погрози вбивством, інформує ВВС.

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Вочевидь, провадження Грінвуда буде перекваліфіковане, йому загрожуватиме серйозніше покарання. Мейсон зараз перебуває під арештом, допити продовжуються. МЮ відсторонив гравця від тренувального процесу, а відомі компанії відмовились від співпраці з ним.

Нагадаємо, форварда арештували після того, як його дівчина Геррієт Робсон опублікувала моторошні сторіз з побоями й виклала аудіо, де її примушують до сексу.

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