Кадри з синяками Геррієт Робсон вже потрапили до рук правоохоронних органів.

"Поліція Манчестера знає про фото та відео, які розповсюджуються в соціальних мережах. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин", – цитує заяву поліцейських Mirror.

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Нагадаємо, дівчина Мейсона Грінвуда поширила через Instagram кадри з побоями, які їй нібито завдав 20-річний нападник манкуніанців.

Мейсон є вихованцем Манчестер Юнайтед. За головну команду "червоних дияволів" Грінвуд провів 129 матчів, в яких відзначився 35-ма голами та 12-ма асистами.

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