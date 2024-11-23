Під час Ель Класіко, в якому Барселона здобула переконливу перемогу 4:0, фанати Реала висловлювали расизм на адресу темношкірих гравців "кулес", зокрема Ламіна Ямала та Рафіньї.

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Інцидент стався тоді, коли гравці Барселони святкували гол 17-річного іспанця, а кілька вболівальників почали виконувати мавпячі жести та висловлювати образи.

Завдяки реакції поліції та ретельному аналізу зображень з матчу, вдалося ідентифікувати трьох осіб, причетних до цього інциденту, повідомляє Policіa Nacional. Серед них – один неповнолітній. Затриманих передано до судових органів, де їм загрожує кримінальна відповідальність за расистські висловлювання.