Реал – Барселона: поліція затримала трьох фанатів, які знущались з Рафіньї та Ямала
Деякі фанати Реала понесуть відповідальність за образи щодо темношкірих гравців Барселони.
Під час Ель Класіко, в якому Барселона здобула переконливу перемогу 4:0, фанати Реала висловлювали расизм на адресу темношкірих гравців "кулес", зокрема Ламіна Ямала та Рафіньї.
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Інцидент стався тоді, коли гравці Барселони святкували гол 17-річного іспанця, а кілька вболівальників почали виконувати мавпячі жести та висловлювати образи.
Завдяки реакції поліції та ретельному аналізу зображень з матчу, вдалося ідентифікувати трьох осіб, причетних до цього інциденту, повідомляє Policіa Nacional. Серед них – один неповнолітній. Затриманих передано до судових органів, де їм загрожує кримінальна відповідальність за расистські висловлювання.