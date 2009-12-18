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Поліцейські затримали 12 фанатів після матчу Чорноморець – Ворскла

08:51 199 Читать на русском
Поліцейські затримали 12 фанатів після матчу Чорноморець – Ворскла
Фанати Чорноморця / Соцмережі

Після матчу 18 туру УПЛ Чорноморець – Ворскла було затримано 12-х фанатів однієї з команд.

У офіційному повідомленні поліції сказано, що вболівальники однієї з команд запалили фаєри та підпалили сидіння на стадіоні Чорноморець, чим порушили порядок.

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Поліцейські затримали 12 фанатів та доправили до Приморського відділу поліції, що в Одесі. Дехто з вболівальників виявили злісну непокору поліцейським.

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Наразі з’ясовуються обставини події. На фанатів можуть бути відкриті кримінальні справи за статею "Дрібне хуліганство" та "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського", повідомляє офіційний сайт національної поліції у Одеській області.

Україна18 тур

Чорноморець - Ворскла: Субота 08 грудня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Теги
Ворскла Ворскла Чорноморець Чорноморець футбольні фанати Чорноморець - Ворскла
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