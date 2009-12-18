Поліцейські затримали 12 фанатів після матчу Чорноморець – Ворскла

Після матчу 18 туру УПЛ Чорноморець – Ворскла було затримано 12-х фанатів однієї з команд.

У офіційному повідомленні поліції сказано, що вболівальники однієї з команд запалили фаєри та підпалили сидіння на стадіоні Чорноморець, чим порушили порядок.

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Поліцейські затримали 12 фанатів та доправили до Приморського відділу поліції, що в Одесі. Дехто з вболівальників виявили злісну непокору поліцейським.

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Наразі з’ясовуються обставини події. На фанатів можуть бути відкриті кримінальні справи за статею "Дрібне хуліганство" та "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського", повідомляє офіційний сайт національної поліції у Одеській області.