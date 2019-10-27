Політило розповів, що змінилося в Олімпіку з приходом Вісенте Гомеса

Після перемоги над СК Дніпро-1 (3:2) в 12 турі УПЛ півзахисник Олімпіка Сергій Політило розповів про зміни в команді, які відбулися з приходом на посаду головного тренера іспанця Вісенте Гомеса.

"З приходом нового тренера вся команда отримує задоволення від футболу. Ми додаємо з кожною грою і не збираємося зупинятися на досягнутому.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми провели провели на хорошому рівні весь поєдинок з СК Дніпро-1. У першому таймі нас підвела реалізація. То не вистачало останнього пасу, то майстерність підводила нас на завершальній стадії. Чудово, що в підсумку матч закінчився на нашу користь", – цитує Політила офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Вісенте Гомес очолив Олімпік на початку вересня. Під його керівництвом команда провела 6 матчів в УПЛ, у яких здобула 10 очок і піднялася в турнірній таблиці з останнього місця на дев'яте.

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