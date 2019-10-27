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Політило розповів, що змінилося в Олімпіку з приходом Вісенте Гомеса

17:10 177 Читать на русском
Політило розповів, що змінилося в Олімпіку з приходом Вісенте Гомеса
Сергій Політило / ФК Олімпік

Після перемоги над СК Дніпро-1 (3:2) в 12 турі УПЛ півзахисник Олімпіка Сергій Політило розповів про зміни в команді, які відбулися з приходом на посаду головного тренера іспанця Вісенте Гомеса.

11’ Максім Тейшейра
69’ Андрій Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Ігор Когут 4’
Олександр Сафронов 68’
Олександр Назаренко 70’
4’ Ігор Когут
11’ Максім Тейшейра
68’ Олександр Сафронов
69’ Андрій Кравчук
70’ Олександр Назаренко
81’ Роман Вантух

"З приходом нового тренера вся команда отримує задоволення від футболу. Ми додаємо з кожною грою і не збираємося зупинятися на досягнутому.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми провели провели на хорошому рівні весь поєдинок з СК Дніпро-1. У першому таймі нас підвела реалізація. То не вистачало останнього пасу, то майстерність підводила нас на завершальній стадії. Чудово, що в підсумку матч закінчився на нашу користь", – цитує Політила офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Вісенте Гомес очолив Олімпік на початку вересня. Під його керівництвом команда провела 6 матчів в УПЛ, у яких здобула 10 очок і піднялася в турнірній таблиці з останнього місця на дев'яте.

Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1

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Сергій Політило Сергій Політило Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес Олімпік - СК Дніпро-1
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