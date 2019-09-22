toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Політило розповів про приємну подію, яка трапилася в його сім'ї перед матчем зі Львовом – хавбек став героєм зустрічі

11:27 136 Читать на русском
Політило розповів про приємну подію, яка трапилася в його сім'ї перед матчем зі Львовом – хавбек став героєм зустрічі
Сергій Політило / Сайт Олімпіка

Хавбек Олімпіка Сергій Політило мав кілька приводів для радощів за підсумками поточного тижня.

45+1’ Ігор Гончар
 
Сергій Політило 80’
45+1’ Ігор Гончар
80’ Сергій Політило

"Здобули 3 очки, це найголовніше у цьому матчі і наступних. У минулих також, але там був Худжамов, по-моєму, йому там вже пам'ятники ставлять, тягнув команду.

Перша перемога Вісенте Гомеса у відеоогляді матчу Львів – Олімпік – 0:1

Прийшов новий тренер і відразу новий малюнок гри. Звичайно, ще не все виходить, але ми йдемо до того, що вимагає тренерський штаб. Думаю, будемо тільки прогресувати і рухатися вперед.

Не вважаю себе героєм матчу. Тому що всі в клубі працюють над тим, щоб команда перемагала. Гол присвятив доньці, яка народилася цього понеділка, пощастило бути на пологах. Аліною назвали", – сказав Політило в коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, 30-річний півзахисник донеччан став автором єдиного голу у матчі Львів – Олімпік.

Олімпік переграв Львів у матчі з двома пенальті – донеччани здобули першу перемогу в сезоні

blog_ava
Гвардіола назвав головну відмінність між Менді та Зінченком
08:50
3951
Теги
Сергій Політило Сергій Політило Олімпік Олімпік Львів - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
22
хв
Десна
14:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук