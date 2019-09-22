Політило розповів про приємну подію, яка трапилася в його сім'ї перед матчем зі Львовом – хавбек став героєм зустрічі

Хавбек Олімпіка Сергій Політило мав кілька приводів для радощів за підсумками поточного тижня.

"Здобули 3 очки, це найголовніше у цьому матчі і наступних. У минулих також, але там був Худжамов, по-моєму, йому там вже пам'ятники ставлять, тягнув команду.

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Прийшов новий тренер і відразу новий малюнок гри. Звичайно, ще не все виходить, але ми йдемо до того, що вимагає тренерський штаб. Думаю, будемо тільки прогресувати і рухатися вперед.

Не вважаю себе героєм матчу. Тому що всі в клубі працюють над тим, щоб команда перемагала. Гол присвятив доньці, яка народилася цього понеділка, пощастило бути на пологах. Аліною назвали", – сказав Політило в коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, 30-річний півзахисник донеччан став автором єдиного голу у матчі Львів – Олімпік.

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