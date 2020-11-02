Політик закликав виключити Кімпембе зі складу збірної Франції – гравцю довелось вибачитись за резонансний лайк
Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе може позбутись місця у складі збірної Франції.
Оборонець поставив лайк під дописом Хабіба Нурмагомедова (боєць UFC – прим.), який вчергове висловився щодо утиску мусульман у Франції.
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"Я займаюся спортом, а не політикою. Я не говорю російською і рішуче засуджую тероризм, всі форми насильства і все нудотні спроби маніпулювання", – написав Кімпембе у своєму твіттері після шквалу критики на свою адресу.
Дісталось Преснелю і від віце-президента партії "Національне об'єднання" Жордана Барделля: "Кімпембе немає місця в збірній Франції. Він схвалює джихадизм в Instagram, не хоче нести відповідальність і приймає нас за імбецилів. Досить наївності, давайте більше нічого не пропустимо!"
До слова, Кімпембе провів 9 матчів у поточному сезоні у складі ПСЖ, не записавши до свого активу результативних дій.
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