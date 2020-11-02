Оборонець поставив лайк під дописом Хабіба Нурмагомедова (боєць UFC – прим.), який вчергове висловився щодо утиску мусульман у Франції.

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"Я займаюся спортом, а не політикою. Я не говорю російською і рішуче засуджую тероризм, всі форми насильства і все нудотні спроби маніпулювання", – написав Кімпембе у своєму твіттері після шквалу критики на свою адресу.

Дісталось Преснелю і від віце-президента партії "Національне об'єднання" Жордана Барделля: "Кімпембе немає місця в збірній Франції. Він схвалює джихадизм в Instagram, не хоче нести відповідальність і приймає нас за імбецилів. Досить наївності, давайте більше нічого не пропустимо!"

До слова, Кімпембе провів 9 матчів у поточному сезоні у складі ПСЖ, не записавши до свого активу результативних дій.

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Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes ?. — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) October 31, 2020