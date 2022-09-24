Команди на ЧС-2022 знову потрапили в одну групу, як це було 4,5 роки тому в Росії. Тоді швейцарці здобули вольову перемогу 2:1, але значно більше уваги отримав політичний скандал. Голи забивали гравці албанського походження – Джака та Шакірі. Під час святкування вони показували жест у вигляді орла, що неабияк розлютило сербів. Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі сподівається, що в Катарі вдасться уникнути нових скандалів.

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"Чемпіонат світу складається не лише з матчу із Сербією, навіть якщо ми знаємо, який особливий цей матч, враховуючи те, що сталося у 2018 році. Ми не хочемо робити ті ж помилки. Ми тут для того, щоб грати у футбол і більше ні для чого. Ми не хочемо надсилати жодних політичних чи релігійних повідомлень.

Ми хочемо представляти наші цінності. Одна з них – повага. Ми поважаємо чужі переконання. Для мене було б помилкою провокувати когось жестом, незалежно від статусу гри. Не повинно бути слів, жестів та будь-якої поведінки, які провокують інших. Коли ми вболіваємо, ми показуємо нашу радість, це важливо. Але ми не маємо бути провокаторами", – наводить слова Тамі 4-4-2.ch.

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