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Політано став гравцем Інтера

20:58 23 Читать на русском
Політано став гравцем Інтера
Маттео Політано / фото: ФК Інтер

Нападник Сассуоло Маттео Політано продовжить кар'єру в міланському Інтері.

Маттео Політано підписав контракт з Інтером, повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

Малком погодився перейти в Інтер

Міланський гранд орендує італійця з опцією викупу за 25 мільйонів євро.

Також у трансфер включені гравці молодіжного складу Інтера – півзахисник Габріеле Дзаппа та форвард Давіде Мерола.

Нагадаємо, клуб вже поповнив хавбек Роми Раджа Наінгголан.

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