Житомирський клуб у новому сезоні розраховує поборотися за вихід в еліту.

Вінгер Зорі Денис Янаков став повноцінним гравцем Полісся, повідомляє Zaryalg.com.

Зоря може підсилитись екс-півзахисником Шахтаря з досвідом виступів у чемпіонаті Італії

23-річний футболіст минулий сезон провів за житомирян на правах оренди (1 гол і 3 асисти) і "зелено-жовті" скористалися правом викупу контракту гравця. Його угода з "мужиками" була розрахована до літа 2024 року. Деталі трансферу наразі невідомі.

Нагадаємо, Янаков – вихованець Динамо. Встиг пограти за київський Арсенал, Чорноморець та Інгулець. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Полісся минулий сезон, який було недограно через початок повномасштабної війни, завершило на 9-й сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

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