Полісся підписало бразильського центрального захисника Жоау Віалле, повідомив віце-президент "поліських вовків" Володимир Тесля у коментарі Tribuna.

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До слова, 21-річний оборонець – вихованець Атлетіко Паранаенсе. З січня 2024 року виступав за Ітуану з бразильської Серії B. У поточному сезоні провів за команду 12 матчів в усіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону Полісся фінішувало на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, вперше у своїй історії пробилось у єврокубки і представлятиме Україну у Лізі конференцій.

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