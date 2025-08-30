Житомирське Полісся продовжило запалювати в соцмережах, привітавши Динамо та Шахтар з виходом у основний етап Ліги конференцій.

Полісся прикро поступилось Фіорентині і в другій зустрічі (2:3, загальний рахунок протистояння – 2:6) та вилетіло з єврокубків. А от Динамо та Шахтар продовжать свій шлях у Європі саме у Лізі конференцій, де гратиме і кривдник "вовків".

Полісся офіційно оголосило про підписання гравця збірної України

Житомиряни вже звернулись до українських грандів: "Шахтар та Динамо, вітаємо з виходом в груповий етап. Там треба буде одну справу завершити в Італії. Сподіваємось, у вас все вийде". Після цього у твіттері Полісся запостили мем з гри Mafia: The City of Lost Heaven (2002 року), де головному персонажу гри Томмі Анджело "передають вітання" від дона Сальєрі два мафіозі – вбивають його.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування основного етапу Ліги конференцій Динамо в суперники дісталась саме Фіорентина.

