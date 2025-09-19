Відбулись два матчі в рамках шостого туру юнацького чемпіонату України. Звіт про зустрічі та результати ігор – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 6-й тур

Полісся U-19 – Кудрівка U-19 – 3:0

Голи: Валіффер, 7, 32, Семененко, 86 (пен.)

Колос U-19 – Верес U-19 – 1:1

Голи: Безручук, 24 – Мурашко, 48

Бомбардир Динамо U-19 офіційно перейшов у Олександрію

Полісся розгромило Кудрівку з рахунком 3:0 у матчі шостого туру юнацького чемпіонату України. Впевнену перемогу житомирянам приніс дубль 19-річного бразильця Валіффера у першому таймі. Фінальний рахунок оформив 17-річний Назар Семененко ударом з пенальті наприкінці зустрічі. Таким чином "вовки" набрали 10 залікових балів і наблизились на відстань одного очка до Динамо, яке перебуває на другій сходинці. Лідером чемпіонату України U-19 є Шахтар, який виграв усі 5 матчів.

В іншій зустрічі ігрового дня Верес розписав бойову нічию з однолітками з Колоса. Рахунок в зустрічі відкрив 19-річний захисник ковалівців Олексій Безручук в першому таймі. Верес спромігся зрівняти вже у другій сорокап'ятихвилинці – відзначився 18-річний Дмитро Мурашко. Господарі матчу намагались забити другий м'яч, який би дозволив Колосу вийти на чисте друге місце в турнірній таблиці, але рівняни відбилися і змогли заробити важливе очко. Після цього матчу Колос опинився на четвертому місці, а Верес – одинадцятий.

"Не варто спекулювати – на все свій час": куди подівся і чим займається Імад Ашур