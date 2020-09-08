"На жаль, головні спортивні споруди Житомира – стадіони Центральний і Спартак – не відповідають вимогам ПФЛ, і тут не можна проводити матчі Першої ліги. Тим не менш, ми дуже сподіваємося, що вже найближчим часом недоліки на Центральному будуть усунені, і він стане нашою домашньою ареною.

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Поки ж нічого не залишається, як приймати своїх суперників на нейтральному полі. Наш поєдинок з Вересом, радше за все, відбудеться в Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова", – розповів тренер Полісся Сергій Шищенко в коментарі Meta-ratings.

Матч житомирців з Вересом відбудеться 12 вересня – для обох команд це буде дебют після виходу в Першу лігу.

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