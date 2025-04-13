У поєдинку 24-го туру чемпіонату України Ворскла на своєму полі програла Поліссю (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Україна, УПЛ, 24-й тур

Ворскла – Полісся – 0:2

Голи: Крушинський, 16, Йосефі, 90

Вилучення: Салабай, 87 (Ворскла, червона картка)

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Полісся продовжує запеклу боротьбу за четверту сходинку УПЛ. Вчорашня осічка Кривбаса у разі успіху команди Імада Ашура з Ворсклою дозволила б житомирцям відірватись від Вернидуба і Ко на 6 балів. Своєю чергою і полтавцям треба було кров з носа набирати очки, аби втриматись в еліті.

Гості розпочали активніше, застосовуючи високий пресинг. Гуцуляк прорвався в штрафний після перехоплення, але заробив тільки кутовий. Ворскла огризнулась стрімкою контратакою після помилки Матіча, але Кане не влучив у ближній кут. А на 16-й хвилині Полісся вийшло вперед: Малиш не втримав Крушинського і той у стрибку головою замкнув навіс з лівого флангу у ближній кут.

В середині тайму Крупський увірвався у штрафний правим флангом і закручував у дальній кут – м'яч по-зрадницьки влучив у стійку. Коротка повітряна тривога (11 хвилин) дозволила командам перевести дух і вони з новими силами кинулись штурмувати ворота один одного. Ндукве намагався вразити ворота своєї колишньої команди. У відповідь два моменти мав Гуцуляк: перший удар низом без проблем забрав Ісенко, а після другого сфера пройшла в декількох метрах від стійки.

По перерві Ворскла побігла відігруватись. Хрипчук після подачі Малиша зі штрафного стрільнув над воротами. Згодом Салабай намагався переправити м'яч головою у дев'ятку, але пробив невлучно. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Батіста змусив помилитись Павлюка, однак Ісенко вдало зіграв на виході. Наприкінці зустрічі Ворскла мала шанс відновити стату-кво після кутового: Челядін продовжив навіс на дальню стійку, але Сарапій встиг випередити Ієде.

На 87-й хвилині Ворскла залишилась у меншості – Салабай у боротьбі врізав супернику ліктем в голову. А потім Полісся зняло всі питання щодо переможця: Йосефі увірвався у штрафний лівим флангом, пробив, м'яч заблокували, він знову відлетів до ізраїльського захисника і той проштовхнув його під Ісенком.

Перемога дозволила Поліссю набрати 41 очок і закріпитись на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Ворскла з 21-м пунктом чотирнадцята.

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