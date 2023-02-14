Полісся, представник української Першої ліги, здобуло перемогу над естонською Левадією на Winter Cup.

Зимовий Кубок-2023

Полісся – Левадія – 0:0 (пенальті – 5:4)

Житомиряни стартували на Зимовому Кубку перемогою над Вересом у серії пенальті (3:3 в основний час). Водночас естонці програли Ворсклі із рахунком 2:3.

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У нинішній дуелі більше шансів тріумфувати в основний час мали підопічні Калітвінцева, але 9 ударів не завершились успіхом. Довелось визначати переможця у серії пенальті – гравці Полісся ідеально виконали усі 5 ударів, а кіпер Поспєлов потягнув 1 постріл суперника. Друга перемога поспіль.

Попереду на фанатів чекають ще 3 поєдинки Зимового кубка: Ворскла – Верес, Верес – Левадія та Полісся – Ворскла (15, 17 та 18 лютого відповідно).

Полісся в серії пенальті обіграло Верес на Зимовому кубку-2023: 6 голів з камбеком, який почався помилкою арбітрів