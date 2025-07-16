У середу, 16 липня, відбулося декілька товариських матчів за участю українських клубів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Кривбас (Україна) – Гезтепе (Туреччина) – 1:2

Голи: Бандейра, 54 – Бокеле, 17, Тіяніч, 80

Металіст 1925 (Україна) – Вальдхоф Мангейм (Німеччина) – 0:3

Голи: Локемпер, 52, Карбштайн, 63, Фераті, 72

Полісся (Україна) – Аріс (Кіпр) – 2:0

Голи: Йосефі, Гайдучик

Оболонь (Україна) – Чорноморець (Україна) – 2:0

Голи: Чорний, 60, Устименко, 88

Поділля (Україна) – Нива Вінниця (Україна) – 3:0

Голи: Савчук, 8, Профатило, 59, 85

Агробізнес (Україна) – Нива Тернопіль (Україна) – 3:3

Голи: Войтиховський, 17, Зінь, 45, Сидоренко, 46 – гравець на перегляді, 4, Паламарчук, 35, Напуда, 40

Ворскла (Україна) – МФК Металург (Україна) – 2:2

Голи: ?, 22, ?, 40 – Нехтій, 34, Мачулян, ?

Полісся не зуміло здолати віце-чемпіонів Угорщини – команду Ротаня чекає ще один поєдинок

Кривбас продовжує підготовку до нового сезону в Словенії. Черговим суперником команди Патріка ван Леувена став Гезтепе. До матчу з турками криворіжці у трьох матчах не програвали й не пропускали, однак з представником Суперліги продовжити вдалу серію не вдалося. На гол, пропущений ще до середини тайму, Кривбас відповів результативним пострілом Бандейри. Втримати нічию "біло-червоно-чорні", на жаль, не змогли – наприкінці зустрічі туркам вдалось вирвати перемогу.

Металіст 1925 зазнав розгрому від німецького Мангейма. Перший тайм минув без голів, а по перерві підопічні Младена Бартуловіча пропустили від представника третього дивізіону одразу три сухих голи.

Полісся у своєму другому матчі за день перемогло кіпрський Аріс. Долю поєдинку вирішили два голи, забитих ізраїльським півзахисником Томером Йосефі та форвардом Миколою Гайдучиком.

Оболонь здолала Чорноморець – "пивовари" обмежились двома м'ячами, забитими після перерви. Першолігове Поділля каменя на камені не залишило від вінницької Ниви, а Агробізнес у матчі з 6-ма голами влаштував перестрілку з тернопільською Нивою.

У ще одному поєдинку Ворскла в дебютному матчі Олександра Бабича розписала бойову нічию з запорізьким МФК Металург.

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