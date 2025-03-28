Перший тайм у Черкасах виявився небагатим на моменти. ЛНЗ в принципі провів всього один удар, хоча він міг стати гольовим – це Ейнел на 7-й хвилині увірвався на лівий край штрафного та пробивав з гострого кута. Кудрик виручив Полісся.

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У житомирян було 6 пострілів без урахування гола Чоботенка на 26-й хвилині. Сергій замкнув подачу Майсурадзе з кутового, протиснувши Пасіча на дальній стійці – втім, після втручання VAR взяття воріт скасували. Центрбек житомирян зіграв рукою.

Окрім цього епізоду, пригадується тільки два дальніх удари у виконанні Сарапія (зі стандарту) та Крушинського (з лінії півкола). Обидва виявились доволі сильними, однак м'яч пройшов приблизно у метрі від лівої штанги. Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

У другому таймі Полісся заграло значно переконливіше. Відкривати рахунок гості могли вже за хвилину по перерві, розкатавши дуже красиву комбінацію між Крушинським, Михайліченком і Бабенком. У її завершенні пішов простріл на Гонсалвеша – португалець замикав метрів з шести, але Драмбаєв заблокував удар своїми "кохонес".

На 51-й хвилині Михайліченко виконав шикарний крос з лівого флангу на Гуцуляка – той пробив головою, а м'яч впав на сітку воріт зверху. Ще за хвилину Чоботенко пройшов на чужу третину й скинув сферу Олексію, а той вистрілив з рикошетом від Дайко. "Круглий" по дузі впав на поперечку!

Подальший кутовий взявся виконувати Назаренко. Олександр виконав подачу прямо у ворота, Кучеренко махнув руками повз м'яч, а Крушинський замкнув – 0:1! Назаренко міг би й "сухим листом" відзначитись, але не слід критикувати Бориса за плюндрування шедевру. Якби не він, м'яч вибив би Муравський.

У Романа Григорчука виникли претензії щодо дій Сарапія проти Кучеренка. Перед подачею Назаренка той штовхався з голкіпером черкасців, активно працюючи проти руки Євгенія. Експерти в студії УПЛ ТБ вирішили, що і цей гол не можна було зараховувати.

Тілль на 84-й хвилині теж спробував "сухий лист", однак сфера впала на зовнішній бік сітки воріт Полісся. За декілька хвилин до цього рахунок міг зрівняти Путря, який пробивав з лету після навісу свіжого Молло, однак удар виявився не дуже сильним. Кудрик витягнув його з-під лівої стійки.

У Полісся пригадується дальній постріл Бітона в лівий нижній кут. Кучеренко парирував. Інших моментів після забитого гола команди не створили, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу житомирян.

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