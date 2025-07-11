За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Полісся отримає від Атлетіко Насьйональ 1,5 мільйона доларів за трансфер форварда Факундо Батісти.

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"Перші серйозні гроші, зароблені новим спортдиром. Саме Вʼячеслав Шевчук, наскільки мені відомо, безпосередньо вів ці перемовини. Продаж гравця став вимушеним через його небажання повертатись в Україну", – повідомив Бурбас.

У січні цього року житомирський клуб заплатив за 26-річного футболіста рекордні для себе 1,8 мільйона євро мексиканському Некакса. До слова, за Полісся Батіста провів 15 матчів і відзначився шістьма голами.

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