Житомирське Полісся, яке проводить свій перший сезон в еліті українського футболу, планує покращити свою інфраструктуру, побудувавши новий стадіон.

Житомирське Полісся планує збудувати футбольний стадіон місткістю близько 10 тисяч глядачів. Про це пише Трибуна.

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Роботи щодо будівництва нового стадіону в Житомирі мають розпочатися вже у наступному році

Зараз команда грає свої домашні матчі на Центральному міському стадіоні Полісся, який вміщує трохи менше ніж 6 тисяч глядачів.

Нагадаємо, минулого сезону Полісся завоювало трофей Першої ліги України, що дозволило підопічним Юрія Калітвінцева кваліфікуватися до УПЛ. В нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги "вовки" посідають 3 сходинку після 17 зіграних матчів, маючи у своєму активі 32 бали.