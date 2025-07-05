Житомирське Полісся поступилося словацькій Дунайскій Стреді (0:3) під час підготовки до наступного сезону. Результат та звіт про спаринг читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Полісся – Дунайска Стреда – 0:3

Голи: Ніархос, 15, Блажко, 39, Труса, 76

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На 15-й хвилині гравці Полісся втратили м'яч у центральному колі, чим швидко скористалися футболісти Стреди. Нападник словаків Ніархос реалізував вихід віч-на-віч з кіпером та відкрив рахунок у матчі. На 39-й хвилині житомиряни пропустили другий гол, і знову через центральну зону. 18-річний півзахисник Дунайскої Стреди Блажко пройшовся з м'ячем та пробив по воротах. З допомогою рикошета м'яч влучив у нижній кут.

У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Футболісти словацької команди були кращими за суперника, який грав свій другий спаринг за день. На 76-й хвилині рахунок став розгромним. Труса отримав пас, класно змістився та пробив у дев'ятку воріт. В підсумку підопічні Руслана Ротаня поступилися та зазнали своєї першої поразки на літніх зборах.

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