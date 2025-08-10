Полісся й Колос продемонстрували найяскравішу гру в 1-му турі, переїхавши Карпати й Кривбас відповідно – причому без кількох лідерів. Від особистої зустрічі цих колективів у Житомирі чекали ще яскравішого футболу. Поєдинок можна було назвати "битвою дніпровських легенд", адже Костишин, Шелаєв, Мандзюк і Антонов у тренерському штабі ковалівців протистояли тандему Ротаня й Кравченка.

Коуч "вовків" провів масштабну ротацію, замінивши дев'ятьох футболістів із переможного складу на Пакш. "Хлібороби" ж оновили фланги – замість Гусола й Алефіренка стартували Велетень і Кане. Крім того, через травму не зміг вийти Бурда, тож замість нього зіграв Козик.

Господарі могли відкривати рахунок вже на 5-й хвилині. Гонсалвеш увійшов на лівий кут штрафного та вгатив у ближню дев'ятку, однак саме там розташувався Пахолюк. Голкіпер парирував перед собою, дозволивши Таллесу добити – втім, Коста запустив сферу в небо.

Ще дві нагоди гості змарнували на 26-й хвилині. Спочатку Велетень прорвався лівим флангом і прострілив під вривання Арапаю. Косовар злету пробив у ближню дев'ятку, однак м'яч пройшов повз ворота. Трохи згодом контратаку розігнав Климчик, віддавши проникний пас на лівий край штрафного. Туди влетів Гагнідзе, який завдав удару повз ближній кут.

Полісся у першому таймі було активнішим, завдавши 9 ударів по воротах, однак після пострілу Гонсалвеша на 7-й хвилині моментів майже не виникало. "Вовкам" постійно чогось бракувало в завершенні. Із конкретики пригадується тільки подача (чи удар) Гонсалвеша, яка ледь не залетіла під поперечку воріт Пахолюка – і замикання Гайдучика після кросу з правого флангу (без проблем для голкіпера).

Втім, було ще три епізоди, які мали б завершуватись голами. Так, на 22-й хвилині Сарапій виконав фантастичне закидання з лівої метрів на 40 – точно в діру між захисниками Колоса. Туди увірвався Таллес Коста, який вирішив пробити головою. Вийшло неточно. А міг спробувати обробити м'яч і пробити з лівої.

На 27-й хвилині Гайдучик вже уявляв, як святкує взяття воріт. Назаренко "шведою" вирішав простріл на 11 метрів, але підкат Козіка в останню мить врятував ковалівців. Перед перервою ж Назаренко сам міг замикати навіс з лівого флангу – от тільки за якусь наносекунду до удару Цуріков випередив Олександра, вибивши м'яч.

У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Матч був цікавим, однак фанати очікували на голи й справжні топ-моменти із завершенням. І вони їх отримали вже через 72 секунди після відновлення гри.

Саме тоді гості відкрили рахунок. Героєм варто назвати Ветеня, якому вдався прорив лівим флангом з вриванням у штрафний. Владислав протиснув і обіграв Хадроя, після чого спробував виконати пас – м'яч же рикошетом від Таллеса Кости поцілив у стійку й прокотився перед порожніми воротами. Климчук був першим на добиванні. Таким чином, "львівський Гріліш" забив дебютний гол за Колос.

Ще через три хвилини Велетень запустив передачу на хід Цурікову, а той прострілив на ближню. Климчук замикав, але Кудрик встиг зреагувати. Характерно, що вищезгадані дві атаки почались із виносів Пахолюка на лівий фланг – це було "родзинкою" Колоса в даній зустрічі. На 58-й же хвилині Козік пробивав головою після кутового, однак м'яч влучив у сітку лишень із зовнішнього боку.

Русану Ротаню довелося реагувати потрійною заміною на 61-й. У бій кинули гвардію – замість Хадроя, Гайдучика та Гонсалвеша вийшли Кравченко, Філіппов і Гуцуляк. Трохи згодом з'явився і Бабенко (Мельничук сів на лавку). Руслан Костишин же на 70-х хвилинах освіжив фланги, відправивши на поле Гусола й Третьякова (замість Велетня й Климчука). А ще у роздягальні він випустив Алефіренка.

Ці рішення тренерів яскраво продемонстрували наміри тренерів. Колос закривався й збирався жалити контратаками, а Полісся збиралося натиснути всіма силами. Житомиряни провели кілька атак, часто виконували кроси (Гуцуляк навіть розбив голову), однак загострити гру не вдавалося.

Єдиний момент трапився на 69-й хвилині. Забивати міг Назаренко, який метрів з восьми замикав скидку після стандарту. Сфера пройшла над поперечкою. Нічого гострішого "вовки" не створили, тож фінальний свисток зафіксував дебютну поразку Руслана Ротаня в чемпіонаті на чолі житомирян.