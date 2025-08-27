Полісся планує підписати Володимира Шепелєва, Владислава Велетня та Луізао до завершення трансферного вікна, повідомляє ТаТоТаке.

Полісся готове продати гравця збірної України – його контракт завершується наприкінці сезону

Зазначається, що Велетень вже пройшов медогляд та підписав 4-річний контракт. Наразі вінгер підтримує форму у складі Полісся-2. Шепелєв найближчими днями має пройти поглиблене медичне обстеження. Також "вовки" можуть підписати 23-річного центрбека Луізао, який нещодавно став вільним агентом після завершення контракту з Вест Хемом.

Варто додати, що Шепелєв також є вільним агентом після завершення контракту з Олександрією. Володимир є вихованцем Динамо, яке покинув у січні 2025 року. Велетень є вихованцем київського Динамо. У сезоні 2024/25 він забив 4 голи та віддав 5 асистів за 27 матчів у всіх турнірах. А Луізао був у команді Вест Хема, але грав лише за молодіжку (53 матчі, 4 голи та 1 асист). Також він раніше виступав за Сан-Паулу (20 матчів, 1 гол) та польський клуб Погонь Щецин (4 матчі).

"Колгоспний рівень": Заховайло – про Динамо, Шахтар та Полісся, хлопчиків із комп’ютерами і бездонне дно