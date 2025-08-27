Полісся завершує трансфери екс-гравців Динамо та колишнього захисника клубу АПЛ
Житомирський клуб готує підписання одразу трьох гравців до закриття трансферного вікна.
Полісся планує підписати Володимира Шепелєва, Владислава Велетня та Луізао до завершення трансферного вікна, повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що Велетень вже пройшов медогляд та підписав 4-річний контракт. Наразі вінгер підтримує форму у складі Полісся-2. Шепелєв найближчими днями має пройти поглиблене медичне обстеження. Також "вовки" можуть підписати 23-річного центрбека Луізао, який нещодавно став вільним агентом після завершення контракту з Вест Хемом.
Варто додати, що Шепелєв також є вільним агентом після завершення контракту з Олександрією. Володимир є вихованцем Динамо, яке покинув у січні 2025 року. Велетень є вихованцем київського Динамо. У сезоні 2024/25 він забив 4 голи та віддав 5 асистів за 27 матчів у всіх турнірах. А Луізао був у команді Вест Хема, але грав лише за молодіжку (53 матчі, 4 голи та 1 асист). Також він раніше виступав за Сан-Паулу (20 матчів, 1 гол) та польський клуб Погонь Щецин (4 матчі).
