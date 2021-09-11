У поєдинку 8-го туру другого за силою дивізіону івано-франківці на виїзді поступились житомирянам. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 8-й тур

Полісся – Прикарпаття – 2:0

Голи: Шастал, 57, 59

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Обидві команди доволі вдало провели попередні два тури, здобувши по дві перемоги, то ж не планували збавляти обертів. Перший тайм пройшов у впертій боротьбі і голів не приніс. Натомість по перерві господарям вдалось розпакувати ворота Прикарпаття. Андрій Власюк отримав сферу в центрі поля, протягнув її правим флангом до кута штрафного майданчика і зряче навісив на дальню штангу, де вже чатував Дмитро Шастал. Екс-півзахиснику Олександрії залишалось лише підставити ногу.

За дві хвилини Денис Янаков отримав закидання з центра поля, увірвався у штрафний майданчик і у боротьбі з захисником, зумівши втриматись на ногах, прострілив на набігаючого Шастала. Дмитро вже у падінні переправив круглого повз голкіпера івано-франківців. Прикарпаття довго приходило до тями, однак так і не спромоглось бодай на гол престижу. Натомість господарі могли забити і втретє: Максим Андрущенко вже у доданий час розрядив свою гармату з-за меж штрафного майданчика – сфера влучила у хрестовину воріт.

Перемога дозволила команді Калітвінцева набрати 15 очок і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці Першої ліги, Прикарпаття з 10 пунктами залишилось восьмим.

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