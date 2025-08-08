"Суперник грав краще, навіть така велика різниця в рахунку – не перебільшення. Вони були швидшими, свіжішими і заслужили перемогу. Ми грали повільніше, ніж минулого разу в Маріборі, і до початку першого тайму вже накопичили велику втому.

Момент Віндекер за рахунку 0:0? У нас дійсно були моменти – у Барни Тота, Жолта Харасті та Йожефа Віндекера, – але вони їх не реалізували, а в доданий час до першого тайму Поліссю дозволили пробити штрафний через непотрібний фол, і це призвело до їхнього другого голу. Дивно, що наш гол скасували...

Ми зазнали поразки з рахунком 0:3, але нам потрібно виконати завдання, протистояння ще не закінчено. Судячи з нашої гри в четвер, відіграти таке велике відставання проти такої впевненої в собі команди дуже складно. Це не означає, що ми не хочемо перемогти вдома", – цитує Богнара портал Nemzeti Sport.

