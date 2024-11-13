Житомирці готуватимуться до продовження чемпіонату України через товариський матч з Лівим Берегом.

Полісся одним з останніх в УПЛ повернеться до тренувань, повідомляє Sport.ua. Житомирці відновлять тренувальний процес лише 15 листопада. Це пояснюється тим, що черговий календарний поєдинок команди з Зорею завершатиме програму 14-го туру УПЛ й відбудеться аж 25 листопада.

"Зібрався і поїхав": реакція президента Полісся на поразку від Динамо – "вовки" не виграють вже чотири тури поспіль

За інформацією джерела, в рамках підготовки до гри з луганцями, Полісся проведе спаринг з Лівим Берегом. Поєдинок заплановано на 17 листопада.

До слова, Імад Ашур не зможе розраховувати на Олексія Гуцуляка та Олександра Назаренка, які перебувають в таборі збірної України, а також на Mаксима Mельниченка, викликаного до української молодіжки.

Нагадаємо, після 13-ти турів Полісся йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 22 очка. Лівий Берег з 9-ма пунктами чотирнадцятий.

Динамо перемогло Полісся й повернуло собі лідерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленка, дві жовті за шість хвилин екс-гравцю киян