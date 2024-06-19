Полісся й СК Дніпро-1 отримали перших суперників у єврокубках – результати жеребкування Ліги конференцій
Відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому зіграють СК Дніпро-1 та Полісся.
УЄФА 19 червня у своїй штаб-картині в Ньйоні провів кілька церемоній жеребкування кваліфікації клубних турнірів Європи. У другому раунді боротьбу починають Полісся й СК Дніпро-1. Суперником житомирян стала Олімпія з Любляни, дніпряни зіграють Академією Пушкаша.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника
До слова, під час жеребкування СК Дніпро-1 перебував серед сіяних команд, тому міг отримати потенційно слабшого суперника, а в Полісся такого привілею не було. Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 25 липня та 1 серпня 2024 року.
Повний список команд, з якими міг зіграти СК Дніпро-1:
Шауляй (Литва) – Левадія (Естонія)
Браво (Словенія) – Коннас Кі-Номадс (Уельс)
Академія Пушкаша (Угорщина)
ЦСКА 1948 (Болгарія)
Сліма Вондерерс (Мальта)
Повний список команд, з якими могло зіграти Полісся:
ВПС (Фінляндія) – Жальгіріс (Литва)
Рига (Латвія)
Олімпія Любляна (Словенія)
ДАК 1904 (Словаччина)
Банік Острава (Чехія)