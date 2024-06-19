УЄФА 19 червня у своїй штаб-картині в Ньйоні провів кілька церемоній жеребкування кваліфікації клубних турнірів Європи. У другому раунді боротьбу починають Полісся й СК Дніпро-1. Суперником житомирян стала Олімпія з Любляни, дніпряни зіграють Академією Пушкаша.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника

До слова, під час жеребкування СК Дніпро-1 перебував серед сіяних команд, тому міг отримати потенційно слабшого суперника, а в Полісся такого привілею не було. Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 25 липня та 1 серпня 2024 року.

Повний список команд, з якими міг зіграти СК Дніпро-1:

Шауляй (Литва) – Левадія (Естонія)

Браво (Словенія) – Коннас Кі-Номадс (Уельс)

Академія Пушкаша (Угорщина)

ЦСКА 1948 (Болгарія)

Сліма Вондерерс (Мальта)

Повний список команд, з якими могло зіграти Полісся:

ВПС (Фінляндія) – Жальгіріс (Литва)

Рига (Латвія)

Олімпія Любляна (Словенія)

ДАК 1904 (Словаччина)

Банік Острава (Чехія)