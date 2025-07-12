Полісся зіграло з Младою Болеслав у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Млада Болеслав – Полісся – 2:2

Голи: Марече, 8, Шевчік, 42 – Філіппов, 11, Гуцуляк, 90+2

Ротаню не дали здійснити жадані трансфери в Полісся – відомі причини

У суботу, 12 червня, житомирці запланували проведення двох товариських матчів. Першим суперником стала Млада Болеслав.

Чехи доволі швидко забили перший гол завдяки влучному удару Марече. Лише три хвилини знадобилося Поліссю, щоб зрівняти рахунок. Філіппов отримав прострільну передачу з флангу, і класно замкнув. Це перший гол Олександра за "вовків". Утім, житомирці пропустили перед перервою.

У другому таймі побільшало пауз через порушення правил, команди діяли не так гостро, а боротьби в центрі поля вистачало. Полісся місцями припускалося помилок, що призводило до гострих моментів з боку чехів. Крушинський у компенсований час класно забігав у штрафний майданчик, його збили, а суддя призначив пенальті. Гуцуляк без проблем реалізував 11-метровий.

Черед декілька годин команда Ротаня зіграє проти австрійського Штурма. Початок гри о 17:30 за київським часом.