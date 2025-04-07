Поєдинок у Житомирі можна було назвати битвою за єврокубки. Карпати у разі перемоги наздогнали б Кривбас, наблизившись до Полісся на відстань двох залікових балів – а саме "вовки" займають останню позицію в топ-4. Підопічні Імада Ашура, своєю чергою, могли відірватись від криворіжців на п'ять очок, що дуже добре з урахуванням двох ігор в запасі у конкурента.

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Відповідальність тиснула на команди, тож до перерви матч цікавим не був. На цьому відрізку пригадується тільки момент Полісся, який виник на 33-й хвилині після заблокованого удару Батісти. М'яч відскочив на лівий край карного майданчика, а Назаренко звідти вгатив у поперечку!

По перерві гра пішла веселіше. Господарі видали надзвичайно потужний старт другого тайму. Вже на 47-й хвилині Гуцуляк виконав фантастичну передачу на хід Крушинському – Борис тікав сам на сам з голкіпером, але затягнув із ударом. Бабогло встиг наздогнати хавбека у штрафному, вибивши м'яч з-під ніг суперника.

На 49-й хвилині Бабогло вибив простріл Назаренка назад у ноги Олександру, однак той у відповідь пробив слабко. На 51-й Михайліченко виконав подачу / удар з гострого кута, змусивши Кінарейкіна переводити на кутовий. На 53-й же Назаренко стріляв повз ліву стійку після заблокованого пострілу Батісти.

А потім Полісся змарнувало два супермоменти. На 55-й хвилині Кінарейкін викотив пас в ноги Батісті. Нападник Полісся опинився перед порожніми воротами – втім, голкіпер Карпат якимось дивом встиг кинутись у ноги й видряпати м'яч назад. На 57-й же хвилині Батіста замикав навіс зі стандарту, поціливши у поперечку.

За марнотратство житомиряни були покарані вже через три хвилини. Краснопір підхопив м'яч після заблокованого удару господарів, обіграв Бабенка та побіг у контратаку. Ігор протягнув сферу від свого до чужого карного майданчика попри тиск "вовків", а потім виконав пас вздовж лінії на Очеретька.

Олег пропустив на Чачуа, а той шикарним ударом вивів Карпати уперед.

Пропущений гол вибив Полісся з колії хвилин на 25, однак і львів'яни нічого не створили. Моментів на цьому відрізку не виникало. Винятком став епізод на 82-й хвилині, коли Кінарейкін припустився чергової помилки при передачі.

Йосефі перехопив сферу на правому фланзі, обіграв захисника й пробив з гострого кута – рикошетом м'яч поцілив у стійку!

А на 87-й Полісся таки відновило справедливість. Майсурадзе виконав подачу з правого флангу, а Костенко заблокував її руками.

Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті, який реалізував Гуцуляк – 1:1! Олексій наздогнав Судакова в списку бомбардирів.

Втім, Карпати в ендшпілі зустрічі могли вирвати перемогу. Невес пішов на подачу з правого флангу й замкнув її ударом у поперечку – при цьому отримав удар в голову від Кінарейкіна. Галичани вимагали пенальті, однак суддя не побачив фолу в цьому епізоді.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Карпати втратили шанс увірватись до реальної боротьби за єврокубки.

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