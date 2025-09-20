У суботу, 20 вересня, Полісся в рамках 6-го туру УПЛ приймало Кудрівку. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 6-й тур

Полісся – Кудрівка – 2:0

Голи: Велетень, 57, Гайдучик, 82

Колос та Верес не змогли виявити переможця – ковалівці не забили вперше у сезоні

У 6-му турі зустрілися два сусіди у турнірній таблиці – Кудрівка, яка посідала 10-те місце та Полісся, які посідали 11-те та 10-те місце УПЛ відповідно. Попри це явним фаворитом матчу виглядали житомиряни. "Поліщуки" одразу заволоділи перевагою та намагалися створювати гольові атаки, натомість дебютанти УПЛ самовіддано оборонялися.

Перша небезпека виникла на 15-й хвилині. Андрієвський прорвався в штрафний та невдало підробивши м'яч, скинув його Філіппову. Форвард перебував у хорошій позиції, але пробив кудись вище воріт. Кудрівка змогла огризнутися швидкою вертикальною атакою, яка завершилася неточним ударом Коркішка.

На 32-й хвилині Сарапій несподівано завдав удару по воротах зі своєї половини поля. Кіпер Кудрівки надто далеко вийшов з воріт, але в останній момент зміг відбити м'яч, який летів під перекладину. Полісся багато атакувало, у господарів виділявся орендований новачок Брагару, який часто тривожив оборону Кудрівки.

Під кінець першого тайму Чоботенко непогано пробив здалеку, на добиванні опинився Філіппов, але він не реалізував момент через підкат Сердюка. На 56-й хвилині Велетень накрутив захисників та пробив по воротах. Голкіпер відбив м'яч, але на добиванні Брагару влучив у того ж таки Велетня, який в підсумку забив.

Після пропущеного м'яча гості стали більше підступати до штрафного майданчика Полісся, але небезпеки було мало. Можна згадати дальній удар Світюхи, який пройшовся з м'ячем після скидання Фрімпонга. Але всі старання Кудрівки пішли нанівець, бо житомиряни забили другий гол. Йосефі віддав класний пас на фланг, далі Назаренко прострілив у штрафний, де Гайдучик випередив захисника гостей.

"Поліщуки" могли довести рахунок до розгромного, але Льопка в одній атаці парирував удари від Назаренка та Гуцуляка. В підсумку Полісся здобуває впевнену перемогу, Кудрівка зазнає другої поразки поспіль.

"Не варто спекулювати – на все свій час": куди подівся і чим займається Імад Ашур