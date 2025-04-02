У поєдинку 1/4 фіналу кубкового турніру Верес на своєму полі програв Поліссю (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Обидві команди розпочали свій шлях у цьогорічному розіграші Кубка України на стадії 1/8 фіналу. Верес не без проблем здолав Оболонь (2:1), а Полісся перемогло Кривбас з аналогічним рахунком. Цікаво, що для рівнян вихід у чвертьфінал став четвертим в їхній історії й лише одного разу "червоно-чорні" подолали цю стадію (в сезоні 1993/94). Для житомирців же вихід в 1/4 фіналу став другим поспіль (минулого сезону команда зупинилась за крок до вирішального матчу, програвши у півфіналі Ворсклі).

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Гості активно розпочали гру, одразу заволодівши ініціативою. Рівняни ж свідомо віддали м'яч супернику, зробивши ставку на контратаки. Бабенко спробував загострити передачею в дотик у штрафний на Крушинського – засильно. Згодом Назаренко прострілював з лівого флангу у воротарський – кіпер Вереса перевів на кутовий.

На 17-й хвилині господарі отримали право на стандарт з лівого флангу – Кучеров, навішуючи у штрафний, ледь не закрутив у дальню дев'ятку. Пожежа у воротарському Полісся продовжилась: Степанюк пробив метрів із 15-ти – Кудрик відбив, а Гайдучик з лінії воротарського стрільнув над поперечиною. Верес продовжив тиснути й вже Харатін потужно бив з-за меж штрафного – Кудрик перевів на кутовий. Житомирці огризнулись кволим ударом Майсурадзе.

Верес продовжив тероризувати оборону суперника, доводячи Геннадія Буткевича, який перебував на трибунах, до сказу. Після прострілу у штрафний Гайдучик бив метрів з дев'яти – Майсурадзе врятував Полісся, вибивши сферу практично з воріт.

Після відпочинку підопічні Імада Ашура значно додали, однак шанс вийти вперед знову мали рівняни: Харатін головою переправляв м'яч після кутового з лівого флангу – Кудрик врятував.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Назаренко у стрімкій контратаці прорвався лівим флангом і цілив у ближній нижній – Кожухар вибив на кутовий. На 79-й хвилині гру довелось зупиняти через можливу гру рукою гравця Полісся у власному штрафному – VAR порушення не виявив.

На останній хвилині Полісся могло завершувати гру: спочатку Андрієвський зі стандарту закручував під поперечину – кіпер Вереса перевів на кутовий, а за мить Гуцуляк стріляв з-під захисника в ближній кут і знову героєм епізоду став Кожухар.

Вже на 3-й хвилині першого овертайму житомирці змогли пробити оборону суперника – Батіста зльоту замкнув простріл у воротарський з лівого флангу в ближній кут. Емоції вирували настільки, що Назаренко навіть влаштував бійку на полі – хавбеку збірної України не сподобалось, як його атакував Годя, кинувши на землю. Верес влаштував справжню навалу на останніх хвилинах, але перевести гру в серію пенальті так і не вдалось – далі йде Полісся.

Жеребкування півфінальних пар відбудеться у четвер, 3 квітня, о 14:00.

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