Полісся у рамках 5-го туру УПЛ 2025/26 перемогло Кривбас (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Полісся приїхало до Кривого Рогу в надії перервати 6-матчеву серію поразок у всіх турнірах. Житомиряни привезли з собою трьох новачків – Бущана й Брагару залишили у запасі, а от Шепелєв розпочав у стартовому складі. Таким чином, у центрі поля возз'єдналася динамівська зв'язка Володимира з Андрієвським.

Вона цілком могла організувати гол для гостей у першому таймі. Так, на 21-й хвилині Шепелєв відібрав м'яч у Вілівальда, проскочив Задераку й дав розрізний пас на Філіппова – а той виконав фантастичний удар з розвороту в дальню дев'ятку. Кемкін дістати сферу не зміг, але лайнсмен помітив явний офсайд.

Ще за дві хвилини Андрієвський пробивав головою без спротиву, замикаючи навіс Кравченка на 11 метрів. Вийшло точно в руки Кемкіну.

Окрім цих моментів, до активу Полісся можна занести тільки кутовий на старті поєдинку – Чоботенко з лету пробивав над поперечкою. Чогось кращого "вовки" не створювали аж до 70-х хвилин.

Кривбас намагався ловити суперника на контратаках. Найкраща з них у першому таймі сталася на 16-й хвилині, коли Мендосу запустили по лівому флангу. Той вибіг практично віч-на-віч з Волинцем, однак пробити Євгена не зміг – голкіпер парирував ногою!

Трохи згодом з-за меж карного майданчика стріляв Задерака, але сфера пройшла над воротами. Загалом, команди провели по 7 ударів до перерви, тож конверсія у моменти не вразила. Матч дуже сильно нагадував стереотипи про УПЛ.

На початку другого тайму Кривбас створив ще два перспективних епізоди з контратак. Обидва завершились подачами з лівого флангу – на ближній стійці замикав Твердохліб...

...а на дальній опинився Задерака. Їхнім ударам головою забракло точності.

На 63-й хвилині Руслан Ротань не витримав, кинувши у бій одразу трьох свіжих футболістів. Замість Шепелєва, Філіппова і Назаренка вийшли Йосефі, Гайдучик і дебютант Брагару. Цей хід міг спрацювати на 76-й, коли Йосефі пробивав з гострого кута після закидушки від Брагару – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою!

За дві хвилини Велетень відкрився правим флангом і прострілив на лінію воротарського, однак Гайдучик до передачі не встиг. Зрештою, на 80-й хвилині заміни дали потрібний ефект: Йосефі отримав пас за спини від Кравченка й спробував прострілити – перший крос накрили, однак з другої спроби Томер знайшов голову Гайдучика. 0:1!

Кривбас міг відігратися миттєво. Свіжий Микитишин перевів м'яч на лівий фланг штрафного, а Мендоса звідти закрутив м'яч у дальню дев'ять. Сфера пролетіла поруч з каркасом!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Полісся. Житомиряни перервали 6-матчеву серію поразок, а Кривбас завершив 3-матчеву серію перемог.

