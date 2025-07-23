Полісся офіційно оголосило про трансфер Микити Кравченка. 28-річний правий захисник підписав із житомирським клубом повноцінний контракт строком на три роки.

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У сезоні 2023/24 Кравченко вже захищав кольори Полісся на правах оренди. А сезон 2024/25 він провів у складі Олександрії, де відіграв 28 матчів та відзначився 8 результативними передачами.

За свою кар’єру Микита виступав за Динамо, Олімпік, Дніпро-1, Олександрію та Полісся. Загалом має у своєму активі 113 поєдинків і 17 асистів.

Раніше повідомлялось, що Кравченком цікавився Аріс. Грецький клуб був готовий запропонувати за захисника 400 тисяч євро, однак Полісся виявилось переконливішим. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 1 мільйон євро. Футболіст виступатиме під 4-м номером.

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