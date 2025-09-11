Центральний півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв залишає український чемпіонат і продовжить виступи в азербайджанському Сумгаїті, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Скандальний легіонер Полісся офіційно знайшов новий клуб

Мустафаєв минулу весну провів в оренді у складі Чорноморця, де відіграв 11 поєдинків, проте результативними діями не відзначився. Тепер хавбек повертається на історичну батьківщину, де спробує проявити себе у новій команді.

До слова, У 23-річного гравця азербайджанське походження, але народився та виріс він в Україні. Свого часу Руслан Ротань хотів "завербувати" хавбека в українську молодіжку, проте той вже дав обіцянку Азербайджану.

