Верес на офіційному сайті повідомив про прихід Євгена Морозка з Полісся.

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Півзахисник приєднався до рівненців на правах оренди до кінця сезону. Зазначимо, що Євген провів за Полісся у цьому сезоні 6 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Морозко перейшов у Полісся влітку 2022 року з Колоса (за який провів 6 років і допоміг "хліборобам" піднялися в еліту з чемпіонату області, за що отримав прізвисько "український Варді"). У поточному сезоні провів за "зелено-жовтих" 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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