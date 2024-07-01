Полісся відпустило Василя Грицука, Дениса Янакова та Дениса Ндукве в оренду до Звягеля, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Полісся домовилось про трансфер гравця Миная

Усі три угоди розраховані на рік. Слід додати, що Полісся за результатами минулого сезону здобуло місце в єврокубках, а Звягель піднявся у Першу лігу з Другої.

Грицук виступав за Полісся з 2021 року, провів 73 гри (14 голів та 8 асистів) і неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов'язкою. Янаков також приєднався до житомирян у 2021 році – спочатку на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем клубу. Загалом зіграв у 35 матчах (9 голів та 7 асистів). Ндукве приєднався до Полісся взимку 2024 – 11 матчів та 1 гол.

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