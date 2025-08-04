Полісся вже має уявлення про свого потенційного суперника, який може стати останньою перепоною на шляху до основного етапу Ліги конференцій 2025/26.

Спочатку Полісся має подолати угорський Пакш у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 7 та 14 серпня.

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Якщо житомирська команда пройде цей етап, то останнім суперником кваліфікації стане італійська Фіорентина.

Нагадаємо, Полісся вже успішно подолало другий раунд кваліфікації Ліги конференцій 2025/26, здолавши андоррську Санта-Колому: житомирці програли перший матч 1:2, але потужно взяли реванш у другому – 4:1.

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