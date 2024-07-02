Руслан Ротань отримав чергові проблеми у виборі складу на історичну для України Олімпіаду в Парижі.

Як повідомлялось раніше, тренерський штаб олімпійської збірної України обрав півзахисника Полісся Олександра Назаренка як футболіста, якого хоче викликати на Ігри-2024 за квотою трьох вікових гравців. За інформацією "ТаТоТаке", наставник житомирців Імад Ашур ухвалив рішення не відпускати 24-річного вінгера на Олімпіаду.

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Головний тренер "поліських вовків" обмежений у виборі вінгерів через травму Бені Макуана. Плюс – клубу скоро грати у кваліфікації Ліги конференцій проти словенської Олімпії з Любляни.

Зазначається, що ця відмова додає шансів Владиславу Велетню з Колоса, хоча Ротаню більше потрібен правий вінгер як потенційний дублер Максиму Хланю.

Нагадаємо, олімпійська збірна України гратиме матчі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх 24, 27 та 30 липня – проти Іраку, Марокко та Аргентини відповідно.

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