Верес поступився Поліссю в рамках матчу-відкриття Зимового кубка-2023. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Зимовий кубок-2023

Полісся – Верес – 3:3 (пенальті – 3:2)

Голи: Грицук, 2, 21 (пен), Блізніченко, 44 (авт.) – Шестаков, 29, Гайдучик, 60 (пен.), Пасіч, 89

Чинний переможець турніру відразу дав зрозуміти, що серйозно налаштований захистити своє звання. Вже на другій хвилині Полісся відкрило рахунок. Василь Грицук класно пробив з-за меж штрафного майданчика. Цього житомирцям явно було замало. Вони продовжили насідати і невдовзі подвоїли рахунок. Будківський заробив пенальті, з якого Грицук оформив дубль.

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Скоротити відставання Вересу допомогли арбітри, які не помітили величезного офсайду в Шестакова. Михайло таким подарунком скористався без докорів сумління. Проте ще до перерви рівняни пропустили ще й втретє. Тиску суперників не витримав Андрій Блізніченко, який зрізав м'яч у власні ворота.

У другому таймі Верес зумів вирівняти гру. Не мав переваги, але забивав. Гайдучик з пенальті знову скоротив відставання, а Пасіч на передостанній хвилині основного часу зрівняв рахунок. Регламент турніру за такого сценарію передбачає серію пенальті без додаткового часу. Гравці Полісся виконували удари бездоганно, а у "червоно-чорних" не забили Гайдучик та Дахновський.