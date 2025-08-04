Фіорентині випала пара Полісся – Пакш – її переможець відправиться до Італії. Якщо житомирська команда вийде з дуелі проти угорців переможцем, вона поїде не до Флоренції, а до Реджо-Емілії. Саме на домашньому стадіоні Сассуоло "фіалки" зіграють свої перші єврокубкові матчі в сезоні 2025/26.

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Це рішення пов'язане будівельними роботами на стадіоні Артеміо Франкі. Таким чином, стадіон Мапеї тимчасово стане для команди Стефано Піолі домашнім. Протистояння Фіорентини з переможцем пари Полісся – Пакш заплановано на 7 і 14 серпня. Перший матч італійська команда зіграє в гостях, матч-відповідь – вдома.

На Мапеї, домашньому стадіоні Сассуоло, часто свої матчі проводить збірна Італії. Також у 2021 році ця арена прийняла фінал Кубка Італії, в якому Ювентус здолав Аталанту (2:1).

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