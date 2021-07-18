Житомирський клуб здобув перемогу у спарингу з фіналістом Кубка Туреччини-2020. Звіт про матч та відео гола дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч

Аланьяспор (Туреччина) – Полісся (Україна) – 0:1

Гол: Чередніченко, 46

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У суботу, 17 липня, підопічні Юрія Калітвінцева провели четвертий спаринг на зборах у Туреччині. Суперником Полісся став представник турецької Суперліги – Аланьяспор. Перший тайм пройшов у безкомпромісній боротьбі, однак голів не приніс.

Одразу по перерві житомиряни зуміли забити. Вже на 15-й секунді після початку другої сорокап'ятихвилинки навіс з лівого флангу головою вдало замкнув Ілля Чередніченко. Цікаво, що перед матчем з Поліссям Аланьяспор поступився ще одному українському клубу – луганській Зорі з рахунком 1:2.

Ця перемога стала вже третьою на літньому зборі Полісся – раніше вони мінімально здолали сербський Пролетер (1:0), розгромили турецьких аматорів Анталья Хал Спор (10:0) і поступились Маріуполю (0:3).

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